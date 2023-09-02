Правительство определилось с новой кандидатурой на должность главы ФГИУ - источник
Суббота, 2 сентября 2023, 13:17
Новой главой Фонда госимущества будет Ольга Пищанская, сообщили источники "Украинской правды".
Источник: собеседники УП в правительстве
Детали: Пищанская, которая сейчас является главой Антимонопольного комитета, станет главой ФГИ вместо Рустема Умерова.
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Тот, в свою очередь, станет новым главой Минобороны вместо Алексея Резникова.
Также по данным УП на место Песчанской в АМКУ рассматривают главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.