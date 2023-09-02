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На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков

Катерина ТищенкоСуббота, 2 сентября 2023, 16:06
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
последствия обстрелов Сумщины 2 сентября, фото: Офис генпрокурора

В результате российского обстрела г. Середина-Буда Сумской области в субботу ранены двое энергетиков.

Источник: Офис генерального прокурора

последствия обстрелов Сумщины 2 сентября, фото: Офис генпрокурора
последствия обстрелов Сумщины 2 сентября, фото: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, 2 сентября 2023 года около 10:30 оккупанты с территории Российской Федерации осуществили минометный обстрел г. Середина-Буда Шосткинского района.

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Снаряды попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго". Двое работников получили ранения. Также повреждена линия электропередач, два учреждения и местное предприятие".

 

Детали: Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области.

Темы: Сумская областьвойна
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