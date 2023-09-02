Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний

ООН при участии Турции подготовила новые предложения для возобновления действия "зерновой сделки", предусматривающие подключение дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний, производящих удобрения в Европе.

Источник: турецкое агентство Anadolu, представитель МИД России Мария Захарова в Telegram

Детали: Сообщается, что на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции, и они считают, что это может стать подходящей основой для возрождения инициативы.

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По данным издания, важнейшими элементами пакета являются включение европейской дочерней компании Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний, производящих удобрения в Европе.

"В то время как Турция, координируя свои дипломатические усилия с ООН, продолжает реанимировать Черноморскую зерновую инициативу, другие альтернативы этой сделке создают проблемы с безопасностью и стоимостью", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что среди требований России для восстановления "зерновой сделки" есть такие пункты, как повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей в Россию, снятие ограничений на страхование судов и запрета на доступ к портам.

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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию Anadolu.

"Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это всё тоже "подразумевалось", только так и не заработало", - написала она.

Что предшествовало: 13 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил президенту РФ Владимиру Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к SWIFT.

Ранее СМИ писали, что Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки Москве с целью сохранить "зерновую сделку".

Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.