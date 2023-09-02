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Зеленский: Мы защитили Одессу от уничтожения и вернем ей безопасность

Катерина ТищенкоСуббота, 2 сентября 2023, 21:37
Зеленский: Мы защитили Одессу от уничтожения и вернем ей безопасность
Владимир Зеленский в обращении 2 сентября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Одессу защитили от уничтожения и ей будет возвращена безопасность.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы защитили Одессу от уничтожения. Потому что ничего другого, кроме деградации, российский режим неспособен принести. И мы вернем Одессе безопасность. Всегда Одесса была такой, что в ней чувствуешь легкость и счастье. Такой Одесса и будет".

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Детали: Зеленский отметил, что в эту субботу свой день отмечают три города, без которых не представить Украину – Одесса, Сумы и Лисичанск.

"Одесса. Наша опора на юге, на Черном море. Город, который вместе с Украиной имеет и всегда будет иметь глобальное значение. Порт, от которого зависит жизнь разных народов - от украинского экспорта через Большую Одессу. Город культуры, который умеет быть интересным для всех и умеет уважать каждого и каждую", - сказал он.

Сумы президент назвал форпостом на северо-востоке, который будет всегда свободным и всегда украинским.

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"В это время - время войны - с Сумщины, к сожалению, очень часто поступают сообщения о российском терроре. Об обстрелах, ракетах, бомбах. О постоянных попытках российских ДРГ зайти в область. Но, несмотря на все, Сумщина живет. Сумы живут, дают силу всей области. И когда я был в городе, я почувствовал, что там есть вера. Вера, что зло не станет выше. Вера в людей. Вера в Украину. Вера в то, что мы обязательно пройдем это время. И победим. Так будет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Лисичанск Украине еще предстоит вернуть вместе со всей Луганщиной.

"Сегодня никто не назовет конкретной даты, когда город будет снова свободным. Но каждый, кто воюет и работает ради Украины, делает все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь", - отметил президент.

Темы: ЗеленскийОдессаСумы
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