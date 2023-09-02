Зам Ермака прокомментировал доходы брата с оккупированных солнечных электростанций

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма подтвердил, что его брат получал плату от ГП "Гарантированный покупатель" за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях.

Источник: Шурма в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Я спрашивал (у брата – ред.). Получал точно так же, как и получали все другие компании, которые находятся на этой территории".

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Детали: По словам замруководителя ОП, компании его брата Олега Шурмы "зарегистрированы на территории Украины, все работники работают на территории Украины, а то, что осталась часть площадок в оккупации, так таких остались тысячи площадок".

При этом Шурма заявил, что расследование о СЭС в оккупации, которые принадлежат его брату "является очень манипулятивным и ложным" и что это "определенная личная цена, которую приходится платить за возвращение государству крупных активов".

"Манипулятивность в том, что там (в расследовании - ред.) выбраны отдельные компании. На самом деле таких есть более 60 юридических лиц. И есть 72 или 73 площадки – физические объекты, которые находятся на этих территориях, которые работали в таких же регламентах. Что нужно понимать? Энергетика – это не история, где каждый работает, как хочет. Есть четкие процедуры и регламент, которые устанавливаются регулятором, оператором. И все компании выполняют эти инструкции. Они не могут сделать ничего другого", – заявил Шурма.

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Ростислав Шурма также утверждает, что его брат Олег "является успешным предпринимателем на протяжении уже многих лет". Замруководителя ОП говорит, что за время его пребывания в должности (с ноября 2021 года), его брат "наверное, не приобрел, не получил никаких дополнительных крупных активов".

"Честно говоря, я не могу понять, в чем здесь есть обвинения по отношению к моему брату или по отношению ко мне. Здесь просто необъективная трактовка и непрофессиональная трактовка фактами", – заявил Шурма.

Заместитель Андрея Ермака также заявляет, что, с его точки зрения, за расследованием Bihus.Info стоит конкретный олигарх, который, якобы, сводит с ним счеты. Впрочем, назвать имени этого олигарха Шурма отказался.

Что предшествовало: 17 августа было опубликовано расследование Bihus.Info о том, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.

Совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье" является брат заместителя главы ОП Ростислава Шурмы Олег Шурма. А совладельцем ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС" является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.