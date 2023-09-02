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Россияне запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников

Катерина ТищенкоСуббота, 2 сентября 2023, 23:45
Россияне запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников
Беспилотник Shahed, иллюстративное фото Getty Images

Россияне запустили несколько групп ударных беспилотников из оккупированного Крыма и территории РФ в направлении южных областей Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей.

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Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!".

Детали: Перед этим в 22:55 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Запорожской области. В области объявлена воздушная тревога.

Темы: беспилотникивоздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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