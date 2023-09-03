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Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский

Станислав ПогориловВоскресенье, 3 сентября 2023, 00:14
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
Фото: Getty Images

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью The Observer заявил, что российские захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны, и только по 20% на вторую и третью. Сейчас защитники наступают по обе стороны прорыва и закрепляются на отвоеванных территориях.

Источник: The Observer

Прямая речь Тарнавского: "По моему мнению, россияне считали, что украинцы не прорвутся через эту (первую) линию обороны. Они готовились больше года. Они сделали все, чтобы этот участок был хорошо подготовлен".

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Детали: По его словам, ВСУ сейчас находятся между первой и второй оборонительными линиями. "В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, которые прикрывают отход российских войск за их вторую линию обороны", - сказал он.

Тарнавский подчеркнул, что контрнаступление сдерживало построенное россиянами огромное минное поле. За ним российские войска "просто стояли и ждали украинскую армию", подбивая украинскую технику.

"Как только там (на первой линии обороны) появлялась любая техника, россияне сразу начинали ее обстреливать и уничтожать. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и только ночью", - подчеркнул он.

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Теперь, когда минный барьер преодолен, россияне вынуждены маневрировать и передислоцировать свои силы. "Враг подтягивает резервы не только из Украины, но и из России", - отметил Тарнавский.

Однако он уверен, что рано или поздно у россиян не хватит сил, что позволит защитникам наступать быстрее. Теперь, когда минное поле прорвано, россияне потеряли значительную часть своего преимущества. "Существует очень большая разница между первой и второй линией обороны", - сказал Тарнавский.

Он пояснил, что вторая линия не так хорошо построена, поэтому украинцы могут использовать свою технику, хотя там все еще есть минные поля.

"Чем ближе к победе, тем труднее. Почему? Потому что, к сожалению, мы теряем сильнейших и лучших. Поэтому сейчас мы должны сконцентрироваться на определенных направлениях и довести дело до конца. Как бы нам всем не было трудно", - сказал Тарнавский.

Темы: войнаконтрнаступлениеУкраинаРосcия
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