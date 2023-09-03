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В Латвии начинаются учения НАТО по планированию операций

Станислав ПогориловВоскресенье, 3 сентября 2023, 07:10
В Латвии начинаются учения НАТО по планированию операций
иллюстративное фото Getty Images

С 3 по 15 сентября в Риге (Латвия) состоятся учения НАТО по планированию операций Steadfast Pyramid 2023 и Steadfast Pinnacle, в которых примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и страны-партнера Швеции.

Источник: Delfi со ссылкой на департаменте связи Объединенного штаба Национальных вооруженных сил

Детали: Цель учений Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle - совершенствование способностей высших и старших офицеров и командиров к планированию и проведению совместных операций.

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Steadfast Pyramid 2023, которые продлятся до 8 сентября, - первая часть учений, организованных командованием трансформации НАТО и верховным главнокомандующим Союзных сил НАТО в Европе. В ней принимают участие высшие и старшие офицеры для совершенствования навыков планирования персонала.

Вторая часть учений "Устойчивая вершина-2023" пройдет с 10 по 15 сентября и будет включать подготовку командиров высшего звена в области оперативного планирования.

Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. Во время учений Латвия совершенствует возможности поддержки принимающей страны и навыки сотрудничества с другими членами НАТО и стратегическими региональными партнерами.

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Темы: ЛатвияНАТО
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