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Ночная атака на юг Одесской области: Воздушные силы уничтожили 22 из 25 "Шахедов"

Станислав ПогориловВоскресенье, 3 сентября 2023, 07:22
Ночная атака на юг Одесской области: Воздушные силы уничтожили 22 из 25 Шахедов
Фото: Getty Images

В ночь на 3 сентября россияне атаковали 25 ударными беспилотниками "Shahed-136/131" юг Одесской области, Воздушные силы уничтожили 22 БпЛА. Есть попадания в припортовую инфраструктуру, пострадали двое гражданских.

Источник: Воздушные силы в Telegram, Силы обороны Юга в Telegram

Дословно: "В ночь на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак ударными БПЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ)".

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Детали: Сообщается, что всего было зафиксировано пуски 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131", которые атаковали южные районы Одесской области.

22 из них уничтожили силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.

 

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Темы: Шахед
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