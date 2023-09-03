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В Санкт-Петербурге горит нефтебаза

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 11:50
В Санкт-Петербурге горит нефтебаза
фото: "осторожно, новости"

В Санкт-Петербурге в воскресенье начался крупный пожар на нефтебазе в Красногвардейском районе.

Источник: "Осторожно, новости", Readovka

Детали: Местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов на нефтебазе "Ручьи", которая недалеко от железной станции.

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По данным МЧС РФ, источником пожара якобы стала "загоревшаяся" цистерна с горючим.

Над городом виден столб дыма.

Очевидцы сообщают, якобы на месте пожара хранились газовые баллоны и топливо.

ВИДЕО ДНЯ

О пострадавших россияне не сообщают.

Темы: Росcияпожарвойна
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