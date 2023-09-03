В Санкт-Петербурге горит нефтебаза
Воскресенье, 3 сентября 2023, 11:50
В Санкт-Петербурге в воскресенье начался крупный пожар на нефтебазе в Красногвардейском районе.
Источник: "Осторожно, новости", Readovka
Детали: Местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов на нефтебазе "Ручьи", которая недалеко от железной станции.
Реклама:
По данным МЧС РФ, источником пожара якобы стала "загоревшаяся" цистерна с горючим.
Над городом виден столб дыма.
Очевидцы сообщают, якобы на месте пожара хранились газовые баллоны и топливо.
ВИДЕО ДНЯ
О пострадавших россияне не сообщают.