В Санкт-Петербурге горит нефтебаза

В Санкт-Петербурге в воскресенье начался крупный пожар на нефтебазе в Красногвардейском районе.

Источник: "Осторожно, новости", Readovka

Детали: Местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов на нефтебазе "Ручьи", которая недалеко от железной станции.

Реклама:

По данным МЧС РФ, источником пожара якобы стала "загоревшаяся" цистерна с горючим.

Над городом виден столб дыма.

Очевидцы сообщают, якобы на месте пожара хранились газовые баллоны и топливо.

ВИДЕО ДНЯ

О пострадавших россияне не сообщают.