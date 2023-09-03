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Три рода войск получили новые беретные знаки

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 12:19
Три рода войск получили новые беретные знаки
фото: минобороны

Минобороны утвердило новые образцы беретных знаков для военнослужащих отдельных родов войск - Медицинских сил, Сил поддержки и Сил логистики.

Источник: Минобороны

Детали: Круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей - отныне так выглядит обновленный беретный знак для воинов Медицинских сил.

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Новый беретный знак Медицинский сил
Новый беретный знак Медицинский сил
фото: минобороны

Для Сил поддержки ВСУ беретный знак смоделирован в виде прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латных перчатках, соединенные между собой в замок.

Новый беретный знак Сил поддержки
Новый беретный знак Сил поддержки
фото: минобороны

Обновленный беретный знак "Силы логистики" имеет вид стилизованного контура крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосы, и жезл Меркурия, расположенный по вертикали.

Новый беретный знак Сил логистики
Новый беретный знак Сил логистики
фото: минобороны

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Темы: медицинаВооруженные силывойна
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