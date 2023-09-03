Три рода войск получили новые беретные знаки
Минобороны утвердило новые образцы беретных знаков для военнослужащих отдельных родов войск - Медицинских сил, Сил поддержки и Сил логистики.
Источник: Минобороны
Детали: Круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей - отныне так выглядит обновленный беретный знак для воинов Медицинских сил.
Для Сил поддержки ВСУ беретный знак смоделирован в виде прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латных перчатках, соединенные между собой в замок.
Обновленный беретный знак "Силы логистики" имеет вид стилизованного контура крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосы, и жезл Меркурия, расположенный по вертикали.