Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одессе протестовали против сомнительных тендеров - просили отдавать средства на ВСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 13:07
В Одессе протестовали против сомнительных тендеров - просили отдавать средства на ВСУ
фото: думская

В Одессе на День города 2 сентября у здания мэрии собрались люди с плакатами и требовали отменить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя за деньги городского бюджета и передать их на ВСУ.

Источник: глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Facebook, "Думская", "Суспільне"

Прямая речь Ножевниковой: "Мы не позволим вам тратить даже копейку на непервоочередные расходы во время войны.

Реклама:

И мы не позволим вам издеваться над нашими защитниками и над нами. Город, который вышел с призывом не против власти, а к власти - прекратить бессмысленные тендеры и вспомнить, что у нас всех только одна страна. И от действий каждого сейчас зависит судьба страны".

Детали: По данным СМИ, на площадь вышло от 400 до 600 человек.

Отмечается, что протест прошел мирно и "был проигнорирован властями".

ВИДЕО ДНЯ

Главная цель, отмечают организаторы, обратить внимание властей на необходимость направить все усилия на помощь армии и военнослужащим, которые защищают мирное существование нашего города.

Причиной митинга являются сомнительные тендеры городской и областной власти. Например, 106 миллионов гривен город решил выделить на реконструкцию Киевского районного суда, более 30 млн гривен область решила потратить на ремонт фасада Театра юного зрителя, а еще более 30 млн - на ремонт дорог в селе Дачное.

Две фракции горсовета - "Слуга народа" и "Европейская солидарность" обратились 25 августа к городскому голове Одессы с просьбой отменить тендер на ремонт Киевского райсуда.

Люди планируют устраивать подобные митинги каждую субботу.

Первый такой митинг состоялся 28 августа.

Темы: ОдессаВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Одесса
Зеленский: Мы защитили Одессу от уничтожения и вернем ей безопасность
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: