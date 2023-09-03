В Одессе протестовали против сомнительных тендеров - просили отдавать средства на ВСУ
В Одессе на День города 2 сентября у здания мэрии собрались люди с плакатами и требовали отменить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя за деньги городского бюджета и передать их на ВСУ.
Источник: глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Facebook, "Думская", "Суспільне"
Прямая речь Ножевниковой: "Мы не позволим вам тратить даже копейку на непервоочередные расходы во время войны.
И мы не позволим вам издеваться над нашими защитниками и над нами. Город, который вышел с призывом не против власти, а к власти - прекратить бессмысленные тендеры и вспомнить, что у нас всех только одна страна. И от действий каждого сейчас зависит судьба страны".
Детали: По данным СМИ, на площадь вышло от 400 до 600 человек.
Отмечается, что протест прошел мирно и "был проигнорирован властями".
Главная цель, отмечают организаторы, обратить внимание властей на необходимость направить все усилия на помощь армии и военнослужащим, которые защищают мирное существование нашего города.
Причиной митинга являются сомнительные тендеры городской и областной власти. Например, 106 миллионов гривен город решил выделить на реконструкцию Киевского районного суда, более 30 млн гривен область решила потратить на ремонт фасада Театра юного зрителя, а еще более 30 млн - на ремонт дорог в селе Дачное.
Две фракции горсовета - "Слуга народа" и "Европейская солидарность" обратились 25 августа к городскому голове Одессы с просьбой отменить тендер на ремонт Киевского райсуда.
Люди планируют устраивать подобные митинги каждую субботу.
Первый такой митинг состоялся 28 августа.