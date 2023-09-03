Зеленский поговорил с Макроном о пакетах помощи и безопасности Одесской области

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого речь шла об оборонных пакетах для Украины, обеспечении функционирования "зернового коридора" и усилении безопасности Одесской области.

Источник: Зеленский в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский рассказал, что они с Макроном обсудили, в частности, следующие оборонные пакеты для Украины.

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Также во время переговоров была достигнута договоренность об участии Франции и французских компаний в Форуме оборонных индустрий.

Отдельно обсудили обеспечение функционирования "зернового коридора" и усиление безопасности Одесской области.

Кроме того, Зеленский с Макроном договорились начать переговоры по двусторонним гарантиям безопасности в развитие декларации G7.

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Дословно Зеленский: "Особенно поблагодарил Францию за лидерство в реализации Формулы мира. Мы обсудили Глобальный саммит мира, к которому необходимо привлечь как можно большее количество стран, особенно тех, что расположены за пределами Европы".

Что предшествовало: В конце августа Макрон встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время встречи обсуждали дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции "формулы мира" и украинский экспорт зерна в страны Африки и за ее пределами.

Перед этим посол Украины во Франции Вадим Омельченко анонсировал дальнейшие партии дальнобойных ракет SCALP от Парижа.