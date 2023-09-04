Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны РФ заявило о сбивании дронов над Черным морем

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 01:58
Минобороны РФ заявило о сбивании дронов над Черным морем
Украинский дрон-камикадзе "Гром", иллюстративное фото Армияинформ

Ночью 4 сентября россияне заявили, что их ПВО сбила дроны "над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области".

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Реклама:

Детали: В российском Минобороны заявили, что "дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области".

Темы: РосcияЧерное моребеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Росcия
США арестовали российских активов на более чем $1 млрд за рубежом
Расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию – президент ЮАР
Московские аэропорты приостанавливали работу
Последние новости
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Все новости...
Реклама: