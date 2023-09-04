Минобороны РФ заявило о сбивании дронов над Черным морем
Понедельник, 4 сентября 2023, 01:58
Ночью 4 сентября россияне заявили, что их ПВО сбила дроны "над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области".
Источник: Минобороны РФ
Дословно: "Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
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Детали: В российском Минобороны заявили, что "дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области".