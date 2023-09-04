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Одесскую область более 3 часов атаковали вражеские БпЛА, работала ПВО

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 02:42
Одесскую область более 3 часов атаковали вражеские БпЛА, работала ПВО
БпЛА, иллюстративное фото Getty Images

В Одесской области ночью 4 сентября была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных БПЛА, которая длилась более 3 часов.

Источник: Воздушные силы, глава ОВА Олег Кипер

Детали: Воздушники предупредили о применении врагом ударных БпЛА по Одесской области.

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В частности, атака происходила на Измаильский, Килийский районы и Приморское.

Кипер отметил: "Измаильский район, подчеркиваю необходимость находиться всем в безопасных местах".

Он призвал не снимать работу ПВО.

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Что предшествовало: Сообщалось, что россияне, предположительно, запустили ударные беспилотники "Shahed" из Приморско-Ахтарска.

Обновлено: Около 4 часов утра Кипер сообщил: "Уже почти два часа враг атакует наш юг Одесской области (Измаильский район) ударными беспилотниками".

Глава ОВА также добавил, что в регионе работает ПВО.

Около 04:30 Воздушные силы сообщили, что очередная группа ударных БпЛА в Килийском районе Одесской области движутся вдоль границы с Румынией.

Позже воздушники добавили, что ударные БпЛА движутся в направлении Измаила.

Около 5 часов ПС сообщили об очередной группе БпЛА в акватории Черного моря в направлении южных районов Одесской области.

"Движутся тем же маршрутом, что и предыдущие", – добавили воздушники.

В 05:37 был объявлен отбой тревоги в Одесской области.

Темы: Одесская областьбеспилотникивойна
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