Одесскую область более 3 часов атаковали вражеские БпЛА, работала ПВО
В Одесской области ночью 4 сентября была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных БПЛА, которая длилась более 3 часов.
Источник: Воздушные силы, глава ОВА Олег Кипер
Детали: Воздушники предупредили о применении врагом ударных БпЛА по Одесской области.
В частности, атака происходила на Измаильский, Килийский районы и Приморское.
Кипер отметил: "Измаильский район, подчеркиваю необходимость находиться всем в безопасных местах".
Он призвал не снимать работу ПВО.
Что предшествовало: Сообщалось, что россияне, предположительно, запустили ударные беспилотники "Shahed" из Приморско-Ахтарска.
Обновлено: Около 4 часов утра Кипер сообщил: "Уже почти два часа враг атакует наш юг Одесской области (Измаильский район) ударными беспилотниками".
Глава ОВА также добавил, что в регионе работает ПВО.
Около 04:30 Воздушные силы сообщили, что очередная группа ударных БпЛА в Килийском районе Одесской области движутся вдоль границы с Румынией.
Позже воздушники добавили, что ударные БпЛА движутся в направлении Измаила.
Около 5 часов ПС сообщили об очередной группе БпЛА в акватории Черного моря в направлении южных районов Одесской области.
"Движутся тем же маршрутом, что и предыдущие", – добавили воздушники.
В 05:37 был объявлен отбой тревоги в Одесской области.