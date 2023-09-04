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Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 06:02
Оккупанты выборами на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
оккупанты проводят мобилизацию, иллюстративное фото: Getty Images

На оккупированных территориях Луганской области захватчики объявленными так называемыми "выборами" хотят увеличить и ускорить темпы мобилизации.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Созданные оккупантами на ВОТ Луганщины военные комиссариаты получили указание на ускорение мероприятий постановки на, так называемый, воинский учет "призывников" и "военнообязанных" из числа жителей оккупированного региона".

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Детали: В ЦНС отмечают, что, вероятно, оккупанты намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации.

В частности, по данным сопротивления, во время организованных Кремлем псевдовыборов на ВОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию.

"Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на "избирательных участках" в том числе украинские паспорта и водительские удостоверения", – говорится в сообщении ЦНС.

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Темы: оккупацияЛуганская областьмобилизациявойна
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