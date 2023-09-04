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Защитники уничтожили еще 460 оккупантов и 37 БпЛА врага

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 07:48
Защитники уничтожили еще 460 оккупантов и 37 БпЛА врага
разбитая техника врага, фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 460 захватчиков, 37 дронов и 29 артиллерийских систем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 265120 (+460) человек,
  • танков – 4480 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 8663 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 5611 (+29) ед,
  • РСЗО – 741 (+2) ед,
  • средств ПВО – 503 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37),
  • крылатых ракет – 1447 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 19 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47) ед,
  • специальной техники – 847 (+6) ед.

Темы: войнаГенштаб
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