Защитники уничтожили еще 460 оккупантов и 37 БпЛА врага
Понедельник, 4 сентября 2023, 07:48
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 460 захватчиков, 37 дронов и 29 артиллерийских систем врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 265120 (+460) человек,
- танков – 4480 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8663 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 5611 (+29) ед,
- РСЗО – 741 (+2) ед,
- средств ПВО – 503 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37),
- крылатых ракет – 1447 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 19 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47) ед,
- специальной техники – 847 (+6) ед.