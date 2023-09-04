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В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 11:00

В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине - это Шольц

Руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Олаф Шольц - единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Источники: "Европейская правда", со ссылкой на ее сообщение в Twitter

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Детали: У своїй заяві Штрак-Циммерман назвала позицію Шольца безвідповідальною.

"У цей момент" він не хоче поставляти Taurus. "У цей момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на бога! Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", – написала Штрак-Циммерман.

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".

ВИДЕО ДНЯ

Голова німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц пропонує ухвалити спільне європейське рішення щодо Taurus.

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Темы: Шольцоружие
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