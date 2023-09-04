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Эрдоган встретился с Путиным: будут говорить о зерне и Украине

Алена МазуренкоПонедельник, 4 сентября 2023, 13:30
Эрдоган встретился с Путиным: будут говорить о зерне и Украине
архивное фото с сайта trthaber

Российский диктатор Владимир Путин встретился в России с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. На встрече планируют обсудить войну с Украиной и зерновую сделку.

Источник: российские СМИ, турецкое издание TRT Haber

Прямая речь Путина: "Не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновом соглашении. Мы открыты для переговоров по этому вопросу".

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Детали: Эрдоган прибыл в Сочи, чтобы провести встречу с Путиным.

Во время выступления Эрдоган отметил, что Турция и Россия находятся в совершенно другом периоде отношений: "Особенно в такой период, когда война между Россией и Украиной достигла апогея, тот факт, что Вы сделали это приглашение, сделал меня и мою делегацию счастливыми".

Эрдоган подтвердил, что во время встречи они рассмотрят вопрос зернового коридора: "Я считаю, что месседж, который будет передан миру на пресс-конференции после нашей встречи, будет очень важным, особенно шаг навстречу слаборазвитым африканским странам".

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Прямая речь: "Еще один вопрос между нами - это шаги, которые мы сделали и будем делать в направлении оборонной промышленности. В энергетическом секторе мы уже имеем очень важные отношения с Россией, особенно в области природного газа. Я верю, что мы продолжим развивать их и в дальнейшем".

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Темы: ПутинЭрдоганТурциявойна
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