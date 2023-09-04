НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров, но некоторые данные засекречены

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, но учло "аспекты безопасности".

Источник: НАПК

Дословно: "Национальное агентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к Реестру, однако при условии неотображения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения".

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Детали: С началом полномасштабного вторжения государственные органы ограничили доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Они учли постановление Кабинета министров "Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения" от 12.03.2022 №263.

В то же время существует значительный общественный интерес к открытию данных этого реестра.

Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок и т.д., констатирует НАПК.

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"Реестр коррупционеров" – это портал, где содержится информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. На нем можно получить справку о наличии или отсутствии сведений о себе и о юридическом лице, к которому применены меры за коррупционное правонарушение.

На сайте доступен поиск по физическим и юридическим лицам.

По мнению главы НАПК Александра Новикова, "открытые данные – это мощный инструмент добропорядочности, а значит антикоррупции".

Он добавил, что открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций.

НАПК ожидает принятия Верховной Радой в целом законопроекта №9534, который восстанавливает электронное декларирование благосостояния должностных лиц, приостановленное в связи с введением военного положения, и который должен урегулировать вопрос публичного доступа к данным Реестра деклараций.