Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров, но некоторые данные засекречены

Елена РощинаПонедельник, 4 сентября 2023, 13:40
НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров, но некоторые данные засекречены
Глава НАПК Александр Новиков, фото с сайта НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, но учло "аспекты безопасности". 

Источник: НАПК

Дословно: "Национальное агентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к Реестру, однако при условии неотображения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения".

Реклама:

Детали: С началом полномасштабного вторжения государственные органы ограничили доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Они учли постановление Кабинета министров "Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения" от 12.03.2022 №263.

В то же время существует значительный общественный интерес к открытию данных этого реестра.

Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок и т.д., констатирует НАПК. 

ВИДЕО ДНЯ

"Реестр коррупционеров" – это портал, где содержится информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. На нем можно получить справку о наличии или отсутствии сведений о себе и о юридическом лице, к которому применены меры за коррупционное правонарушение. 

На сайте доступен поиск по физическим и юридическим лицам.

Реестр коррупционеров
Реестр коррупционеров
corruptinfo.nazk.gov.ua

По мнению главы НАПК Александра Новикова, "открытые данные – это мощный инструмент добропорядочности, а значит антикоррупции". 

Он добавил, что открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций.

НАПК ожидает принятия Верховной Радой в целом законопроекта №9534, который восстанавливает электронное декларирование благосостояния должностных лиц, приостановленное в связи с введением военного положения, и который должен урегулировать вопрос публичного доступа к данным Реестра деклараций.

Темы: коррупцияНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
коррупция
Украина договаривается со странами ЕС о возвращении топ-коррупционеров-беглецов — Минюст
Канада хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине – посол
Новый выпуск УП.Чат: курткогейт, замена Резникова и трагедия в Днепре
Последние новости
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
Все новости...
Реклама: