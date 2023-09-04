Пекаря из Макеевки, который воевал против ВСУ, задержали возле Урожайного

В освобожденном селе Урожайное Донецкой области правоохранители задержали жителя оккупированной с 2014 года Макеевки, который за два дня до полномасштабного вторжения России в Украину вступил в оккупационные войска и воевал в Херсонской и Донецкой областях.

Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура

Детали: Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с бойцами ВСУ задержали мужчину во время контрнаступательной операции по освобождению поселка Урожайное в Донецкой области.

Реклама:

Установлено, что 22 февраля 2022 года житель временно оккупированного г. Макеевки во время возвращения домой с работы, где он работал пекарем, получил от представителя местного "военкомата" повестку на войну с Украиной.

После учений в г. Иловайске "мобилизованный" с позывным "Ярик" вступил в ряды стрелкового батальона 113-го "полка мобильного резерва 1-го армейского корпуса Министерства обороны ДНР".

В начале полномасштабного вторжения России в Украину мужчина в составе указанного подразделения прибыл через Крымский мост в Херсонскую область для оказания вооруженного сопротивления Вооруженным Силам Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Среди прочего, макеевец осуществлял инженерно-фортификационное обустройство огневых позиций российских оккупантов вблизи Новой Каховки.

24 января 2023 года его подразделение переформировали в 116-й отдельный стрелковый полк ВС РФ и перебросили в Донецкую область для сдерживания контрнаступления ВСУ в районе Урожайного.

По данным правоохранителей, задержанный воевал в Антоновке, Камышанке, Томиной и Широкой балках, Александровке, Чкаловом, Давидовом Броде, Белогорке и Садке – на Херсонщине, а также в Ялте, Ровнополе, Нижних дачах, Никольском, Керменчике и Старомлиновке – в Донецкой области.

Будучи младшим сержантом и командиром отделения, мужчина выполнял преступные приказы своих командиров по убийству украинских защитников и уничтожению мирного населения.

15 августа 2023 года при попытке добраться до с. Урожайное Волновахского района мужчину задержали военные ВСУ. Он находится под стражей.

Боевик так называемой "ДНР" ФОТО ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Максимальное наказание по санкции статьи – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.