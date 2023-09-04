Пекаря из Макеевки, который воевал против ВСУ, задержали возле Урожайного
В освобожденном селе Урожайное Донецкой области правоохранители задержали жителя оккупированной с 2014 года Макеевки, который за два дня до полномасштабного вторжения России в Украину вступил в оккупационные войска и воевал в Херсонской и Донецкой областях.
Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура
Детали: Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с бойцами ВСУ задержали мужчину во время контрнаступательной операции по освобождению поселка Урожайное в Донецкой области.
Установлено, что 22 февраля 2022 года житель временно оккупированного г. Макеевки во время возвращения домой с работы, где он работал пекарем, получил от представителя местного "военкомата" повестку на войну с Украиной.
После учений в г. Иловайске "мобилизованный" с позывным "Ярик" вступил в ряды стрелкового батальона 113-го "полка мобильного резерва 1-го армейского корпуса Министерства обороны ДНР".
В начале полномасштабного вторжения России в Украину мужчина в составе указанного подразделения прибыл через Крымский мост в Херсонскую область для оказания вооруженного сопротивления Вооруженным Силам Украины.
Среди прочего, макеевец осуществлял инженерно-фортификационное обустройство огневых позиций российских оккупантов вблизи Новой Каховки.
24 января 2023 года его подразделение переформировали в 116-й отдельный стрелковый полк ВС РФ и перебросили в Донецкую область для сдерживания контрнаступления ВСУ в районе Урожайного.
По данным правоохранителей, задержанный воевал в Антоновке, Камышанке, Томиной и Широкой балках, Александровке, Чкаловом, Давидовом Броде, Белогорке и Садке – на Херсонщине, а также в Ялте, Ровнополе, Нижних дачах, Никольском, Керменчике и Старомлиновке – в Донецкой области.
Будучи младшим сержантом и командиром отделения, мужчина выполнял преступные приказы своих командиров по убийству украинских защитников и уничтожению мирного населения.
15 августа 2023 года при попытке добраться до с. Урожайное Волновахского района мужчину задержали военные ВСУ. Он находится под стражей.
Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Максимальное наказание по санкции статьи – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.