Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пекаря из Макеевки, который воевал против ВСУ, задержали возле Урожайного

Елена РощинаПонедельник, 4 сентября 2023, 15:43
Пекаря из Макеевки, который воевал против ВСУ, задержали возле Урожайного
Боевик "ДНР" из Макеевки, фото СБУ

В освобожденном селе Урожайное Донецкой области правоохранители задержали жителя оккупированной с 2014 года Макеевки, который за два дня до полномасштабного вторжения России в Украину вступил в оккупационные войска и воевал в Херсонской и Донецкой областях.

Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура

Детали: Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с бойцами ВСУ задержали мужчину во время контрнаступательной операции по освобождению поселка Урожайное в Донецкой области.

Реклама:

Установлено, что 22 февраля 2022 года житель временно оккупированного г. Макеевки во время возвращения домой с работы, где он работал пекарем, получил от представителя местного "военкомата" повестку на войну с Украиной. 

После учений в г. Иловайске "мобилизованный" с позывным "Ярик" вступил в ряды стрелкового батальона 113-го "полка мобильного резерва 1-го армейского корпуса Министерства обороны ДНР".

В начале полномасштабного вторжения России в Украину мужчина в составе указанного подразделения прибыл через Крымский мост в Херсонскую область для оказания вооруженного сопротивления Вооруженным Силам Украины. 

ВИДЕО ДНЯ

Среди прочего, макеевец осуществлял инженерно-фортификационное обустройство огневых позиций российских оккупантов вблизи Новой Каховки.

24 января 2023 года его подразделение переформировали в 116-й отдельный стрелковый полк ВС РФ и перебросили в Донецкую область для сдерживания контрнаступления ВСУ в районе Урожайного.

По данным правоохранителей, задержанный воевал в Антоновке, Камышанке, Томиной и Широкой балках, Александровке, Чкаловом, Давидовом Броде, Белогорке и Садке – на Херсонщине, а также в Ялте, Ровнополе, Нижних дачах, Никольском, Керменчике и Старомлиновке – в Донецкой области.

Будучи младшим сержантом и командиром отделения, мужчина выполнял преступные приказы своих командиров по убийству украинских защитников и уничтожению мирного населения. 

15 августа 2023 года при попытке добраться до с. Урожайное Волновахского района мужчину задержали военные ВСУ. Он находится под стражей.

 
Боевик так называемой "ДНР"
ФОТО ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Максимальное наказание по санкции статьи – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: войнаоккупацияДонецкая областьХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
война
Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля
Эрдоган встретился с Путиным: будут говорить о зерне и Украине
День войны нам стоит $100 миллионов долларов − Резников
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
23:22
Россия уже потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов – Forbes
Все новости...
Реклама: