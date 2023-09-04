На оккупированной Херсонщине местные прячутся от незаконных "выборов"

На территории оккупированной Херсонщины местные жители пытаются избегать участия в так называемых "выборах", которые организовали российские оккупанты.

Источник: первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский в Telegram, издание "Мост", херсонский журналист Сергей Никитенко в Facebok

Детали: По информации Соболевского, местные жители сообщают, что люди предупреждают друг друга о приближении групп мобильного голосования и прячутся в домах, чтобы не участвовать в оккупационных "выборах".

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Никитенко обнародовал фото с соответствующим комментарием.

Прямая речь: "Жители Скадовска прячутся от группы вооруженных людей, которые водят людей в штатском и требуют всех голосовать на псевдовыборах.

Такая ситуация по всей временно оккупированной части Херсонщины. Списков избирателей нет, вписывают в пустографки всех подряд".

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Что предшествовало: О том, что Центральная избирательная комиссия России назначила выборы в фейковые парламенты и местные "органы власти" на оккупированных территориях Херсонской и еще трех областей Украины стало известно в июне.

Позже стало известно, что за пределами временно оккупированных территорий Херсонщины "проголосовать" можно будет с 1 по 4 сентября.

Кроме этого, оккупанты сообщают, что 2-7 сентября пройдут "выборы" для жителей отдаленных районов и труднодоступных населенных пунктов.

Ранее Юрий Соболевский сообщил, что "списки победителей" нелегитимных выборов на оккупированных территориях, по его данным, уже есть.