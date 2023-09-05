Обстрелы Сумщины: двое раненых, повреждена железная дорога, более 10 домов и квартир

В течение прошлого дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 119 взрывов, двое раненых и много повреждений.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская громады.

Реклама:

По Дружбовской громаде враг бил из артиллерии (РСЗО), 20 взрывов, в результате чего получили ранения 1 гражданское лицо, повреждены 12 частных домов, 5 гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции, контактные сети железнодорожных путей.

По Свесской громаде осуществлен минометный обстрел, 2 взрыва.

Середино-Будская громада: россияне ударили из минометов, 13 взрывов, в результате чего поврежден частный дом и две квартиры в многоквартирном доме. Также осуществлен артиллерийский обстрел (РСЗО), 35 взрывов. В результате обстрелов повреждено административное помещение, 2 автомобиля, железнодорожное полотно, ранен 1 гражданский человек.

ВИДЕО ДНЯ

В Эсманской громаде зафиксирован минометный обстрел, 7 взрывов, в результате чего повреждено складское помещение агропредприятия.

На Зноб-Новгородскую громаду враг сбросил 6 мин на территорию громады. Также был артобстрел, 9 взрывов.

По Новослободской громаде осуществлен артиллерийский обстрел, 1 взрыв.

По Краснопольской громаде был обстрел из минометов, 6 взрывов.

По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел, 8 взрывов.

Белопольская громада: зафиксировано 10 взрывов из минометов и танковый обстрел, 2 взрыва. В результате танкового обстрела повреждена линия электропередач.