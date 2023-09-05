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РДК заявил о ликвидации двух пограничников во время рейда в Брянскую область

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 03:55
РДК заявил о ликвидации двух пограничников во время рейда в Брянскую область
ФОТО РДК

Российский добровольческий корпус взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область России 4 сентября и сообщил о ликвидации двух сотрудников пограничной службы Федеральной службы безопасности.

Источники: Telegram РДК, Telegram губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза

Детали: Богомаз сообщил, что ФСБ предотвратила попытку проникновения украинских диверсантов в Севский район Брянской области. 

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После этого представители РДК взяли на себя ответственность за рейд и высмеяли заявления российской стороны об успешном отражении. Российские добровольцы отметили, что во время операции в Брянской области были ликвидированы два сотрудника пограничной службы ФСБ.

Также они опубликовали фото с рейда в Брянскую область и выложили скриншоты с публикациями о ликвидации представителей ФСБ.

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Темы: Росcиявойна
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