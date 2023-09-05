Россияне заявляют о сбитии дронов, которые "пытались атаковать Москву"

Ночью 5 сентября россияне в очередной раз заявили о сбитии беспилотников, на этот раз якобы над Калужской, Московской, Тверской областями.

Источник: Минобороны РФ, мэр Москвы Сергей Собянин

Дословно: "5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: Как утверждает российское ведомство, дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат якобы был уничтожен над территорией Калужской области.

Дополнено: Собянин заявил, что, кроме беспилотника в Калужской области, был еще якобы уничтожен БпЛА в Истринском районе (Московская область - ред.).

По его словам, дроны "пытались осуществить атаку на Москву".

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Позже российское Минобороны сообщило якобы о перехвате еще одного беспилотника над Тверской областью.