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СБУ взорвала главного финансиста так называемой "ЛНР" – источники

"Украинская правда", Алена МазуренкоВторник, 5 сентября 2023, 10:21
СБУ взорвала главного финансиста так называемой ЛНР – источники
фото оккупационных СМИ

На территории оккупированной Луганщины взорвали оккупанта и агента ФСБ, который возглавлял таможню так называемой "ЛНР" Юрия Афанасьевского. Сейчас он в реанимации.

Источник: информированные собеседники УП в СБУ

Детали: Афанасьевского взорвали в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Он является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известный тем, что стал "финансистом" главы т.н. "ЛНР" Леонида Пасечника.

Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На него наложили персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

Источники подтверждают, что взрыв – дело рук СБУ.

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Темы: Луганская областьСБУ
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