Коррупция в Украине тормозит поставки оружия – президент Литвы 

Гитанас Науседа во время визита в Киев, фото из Twitter (X) президента Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупционные скандалы в Украине существенно влияют на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию LRT

Прямая речь Науседы: "Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей.

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Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, куда направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства".

Детали: Свои комментарии Науседа озвучил после того, как президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.

Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в Министерстве обороны Украины начались расследования о злоупотреблениях и взяточничестве при закупках оружия.

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Науседа, впрочем, не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.

"Иногда дела связаны еще и с тем, что одно дело принять решение, а другое – реализовать это решение", – сказал литовский президент.

Этому предшествовало: Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что преемнику Алексея Резникова на посту главы Минобороны Украины нужно будет приложить усилия для налаживания отношений с западными лидерами.

Норвегия возглавит усилия НАТО по вестернизации украинской практики оборонных закупок, а также будет развивать сотрудничество между странами-членами Альянса и Украиной.