Кабмин во вторник согласует увольнение главы Донецкой ОВА и назначение нового главы Полтавской – источник
Кабмин во вторник должен согласовать увольнение главы Донецкой ОВА Павла Кириленка, которого должны назначить на должность главы Антимонопольного комитета. Также планируется назначить нового начальника Полтавской ОГА.
Источник: источники УП в правительстве
Детали: Новым главой Полтавской ОВА должен стать Филипп Пронин, который сейчас является заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов.
Справочно: 41-летний Филипп Пронин имеет диплом магистра по международной экономике Киевского экономического университета и бакалавра по правоведению Финансово-правового колледжа.
Пронин с 2005 по 2008 год работал в Департаменте аналитической работы Государственного комитета финансового мониторинга. В 2008-2010 был старшим консультантом отдела независимых финансовых расследований ООО "КПМГ-Украина". В 2010-2011 работал в отделе информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга Управления анализа рисков и типологических исследований комитета финансового мониторинга.
В 2012 - 2017 - заместитель директора департамента - начальник управления анализа рисков и типологических исследований. В 2017 - 2020 был начальником Управления выявления и розыска активов центрального аппарата Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
С 2020 по настоящее время - заместитель председателя агентства.
37-летний Павел Кириленко окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
Он с 2008 года работал в органах прокуратуры. За 11 лет службы последовательно занимал должности: помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора, прокурора Генеральной прокуратуры, начальника следственного управления.
В 2017 году назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.
В 2019 году Указом Президента Украины назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя военно-гражданской администрации.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская покидает пост и может быть назначена председателем Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, а на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко