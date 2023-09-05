Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин во вторник согласует увольнение главы Донецкой ОВА и назначение нового главы Полтавской – источник

"Украинская правда", Татьяна ЛозовенкоВторник, 5 сентября 2023, 12:41
Кабмин во вторник согласует увольнение главы Донецкой ОВА и назначение нового главы Полтавской – источник
Пронин (слева) и Кириленко (справа), фото с сайта АРМА и фейсбук КИРИЛЕНКА

Кабмин во вторник должен согласовать увольнение главы Донецкой ОВА Павла Кириленка, которого должны назначить на должность главы Антимонопольного комитета. Также планируется назначить нового начальника Полтавской ОГА.

Источник: источники УП в правительстве 

Детали: Новым главой Полтавской ОВА должен стать Филипп Пронин, который сейчас является заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов.

Реклама:

Справочно: 41-летний Филипп Пронин имеет диплом магистра по международной экономике Киевского экономического университета и бакалавра по правоведению Финансово-правового колледжа.

Пронин с 2005 по 2008 год работал в Департаменте аналитической работы Государственного комитета финансового мониторинга. В 2008-2010 был старшим консультантом отдела независимых финансовых расследований ООО "КПМГ-Украина". В 2010-2011 работал в отделе информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга Управления анализа рисков и типологических исследований комитета финансового мониторинга.

В 2012 - 2017 - заместитель директора департамента - начальник управления анализа рисков и типологических исследований. В 2017 - 2020 был начальником Управления выявления и розыска активов центрального аппарата Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

ВИДЕО ДНЯ

С 2020 по настоящее время - заместитель председателя агентства.

37-летний Павел Кириленко окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Он с 2008 года работал в органах прокуратуры. За 11 лет службы последовательно занимал должности: помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора, прокурора Генеральной прокуратуры, начальника следственного управления.

В 2017 году назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

В 2019 году Указом Президента Украины назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя военно-гражданской администрации.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская покидает пост и может быть назначена председателем Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, а на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко

Темы: Полтавская областьДонецкая областьКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Полтавская область
В Полтавской области нашли тело четвертой жертвы от российского удара
В Полтавской области запретили праздновать 1 сентября
Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших
Последние новости
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
Все новости...
Реклама: