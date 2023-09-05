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Кабмин во вторник согласует увольнение главы Донецкой ОВА и назначение нового главы Полтавской – источник

"Украинская правда", Татьяна ЛозовенкоВторник, 5 сентября 2023, 12:41
Кабмин во вторник согласует увольнение главы Донецкой ОВА и назначение нового главы Полтавской – источник
Пронин (слева) и Кириленко (справа), фото с сайта АРМА и фейсбук КИРИЛЕНКА

Кабмин во вторник должен согласовать увольнение главы Донецкой ОВА Павла Кириленка, которого должны назначить на должность главы Антимонопольного комитета. Также планируется назначить нового начальника Полтавской ОГА.

Источник: источники УП в правительстве 

Детали: Новым главой Полтавской ОВА должен стать Филипп Пронин, который сейчас является заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов.

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Справочно: 41-летний Филипп Пронин имеет диплом магистра по международной экономике Киевского экономического университета и бакалавра по правоведению Финансово-правового колледжа.

Пронин с 2005 по 2008 год работал в Департаменте аналитической работы Государственного комитета финансового мониторинга. В 2008-2010 был старшим консультантом отдела независимых финансовых расследований ООО "КПМГ-Украина". В 2010-2011 работал в отделе информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга Управления анализа рисков и типологических исследований комитета финансового мониторинга.

В 2012 - 2017 - заместитель директора департамента - начальник управления анализа рисков и типологических исследований. В 2017 - 2020 был начальником Управления выявления и розыска активов центрального аппарата Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

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С 2020 по настоящее время - заместитель председателя агентства.

37-летний Павел Кириленко окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Он с 2008 года работал в органах прокуратуры. За 11 лет службы последовательно занимал должности: помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора, прокурора Генеральной прокуратуры, начальника следственного управления.

В 2017 году назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

В 2019 году Указом Президента Украины назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя военно-гражданской администрации.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская покидает пост и может быть назначена председателем Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, а на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко

Темы: Полтавская областьДонецкая областьКабинет министров
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