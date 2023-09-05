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Германия поставила Украине тысячи снарядов к Gepard из нового производства

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 13:48
Германия поставила Украине тысячи снарядов к Gepard из нового производства
GEPARD. ФОТО С САЙТА АРМИЯ INFORM

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна передала Украине тысячи только что произведенных боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard.

Источник: "Европейская правда", Минобороны Германии

Детали: В ведомстве отметили, что строительство производственной линии для изготовления боеприпасов ранее успешно завершили в амбициозные сроки, что позволило осуществить первую поставку пятизначного количества снарядов в Украину.

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"Война в Украине почти ежедневно напоминает нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух важных аспектах", – заявил министр обороны Борис Писториус.

"Я рад, что мы так быстро и без бюрократических препятствий запустили производство", – добавил он.

Министр заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в тех сферах, которые являются ее сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.

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В феврале 2023 года министр обороны Германии на заседании в формате "Рамштайн" заявил, что по заказу Федерального министерства обороны Германии компания Rheinmetall AG восстановит производственную линию для производства боеприпасов к Gepard.

Подписанный в феврале контракт с бюджетом в 168 миллионов евро предусматривает поставку всего 300 тысяч снарядов. Для этого необходимо было перезапустить производство и найти способ переработки старых боеприпасов с помощью новых средств.

Несмотря на этот сложный процесс, первые боеприпасы удалось доставить в Украину почти через семь месяцев после подписания контракта.

Германия поставила Киеву 46 установок Gepard. Еще шесть должны поступить в ближайшее время.

Напомним:

Темы: ГерманияоружиеУкраинаВооруженные силы
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