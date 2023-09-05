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Арахамия обещает, что его, руководства Рады и многих коллег декларации будут открытыми

Станислав ПогориловВторник, 5 сентября 2023, 20:18
Арахамия обещает, что его, руководства Рады и многих коллег декларации будут открытыми
Давид Арахамия, фото: Getty Images

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что откроет свою декларацию общественности, он уверен, что также будут открытыми декларации как руководства Верховной Рады, да и многих его коллег.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь: "Еще раз. Я подал уже декларации, не дожидаясь закона, по старым (более жестким) правилам. Как только закон подпишут и опубликуют, обращусь к НАПК с требованием открыть мою декларацию в целом. Так сделаю я, сделает руководство парламента, сделает много моих коллег".

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Детали: По его словам, найдутся те, кто этого делать не будет. "Уверен, гражданское общество дожмет их и они тоже будут вынуждены открыть свое состояние. Интересно посмотреть какой процент декларантов сделает это добровольно", - добавил он.

Что предшествовало

  • Верховная Рада 5 сентября приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников. Однако главная поправка о немедленном открытии деклараций не набрала нужное количество голосов (199 из 226).
  • Законопроект №9534 Верховная Рада приняла в первом чтении 27 июля. В меморандуме с МВФ по программе расширенного финансирования EFF принятие закона о возобновлении декларирования является структурным маяком со сроком исполнения в конце июля.

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Темы: Арахамия декларации
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