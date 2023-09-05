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Россияне запустили беспилотники по южным областям и активизировали авиацию - ПС

Станислав ПогориловВторник, 5 сентября 2023, 23:04
Россияне запустили беспилотники по южным областям и активизировали авиацию - ПС
Фото: Getty Images

Российские захватчики запустили из оккупированного Крыма несколько групп ударных беспилотников в направлении южных областей Украины, также наблюдается активность авиации врага на юго-восточном и восточном направлениях.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (рф) в направлении южных областей".

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Детали: Сообщается, что возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА.

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях. "Угроза применения авиационного вооружения. В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие", - предупредили в Воздушных силах.

Темы: Шахедвойнавоздушная тревога
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