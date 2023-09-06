Зеленский о снабжении ВСУ: Все запросы воинов будут у генералов

Президент Владимир Зеленский пообещал, что все запросы от украинских военных будут у высших генералов, чиновники и наших международников, по его словам, будет новое снабжение для вооруженных сил.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у наших международников. Будет новое снабжение. Очень важно - будет новое производство нашего оружия, очертили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что надо сделать. Сделаем!"

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Детали: Также Зеленский, говоря о завтрашнем дне, пообещал важные новости для Украины. "Должны быть и решения, важные для Украины", - отметил он.