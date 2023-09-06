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Кубинцев заставляли воевать за Россию в Украине — МИД Кубы

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 01:03
Кубинцев заставляли воевать за Россию в Украине — МИД Кубы
Кубинский флаг в Гаване, фото Reuters

Куба разоблачила сеть торговли людьми, которая заставляла кубинских граждан воевать на стороне России в войне против Украины и работает над "нейтрализацией и ликвидацией" этой сети.

Источник:  Министерство иностранных дел Кубы, Reuters 

Детали: В заявлении Министерства иностранных дел Кубы, опубликованном поздно вечером в понедельник, мало деталей, но отмечается, что сеть торговли людьми действовала как на территории карибского островного государства, за тысячи километров от Москвы, так и в самой России.

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Дословно: "Министерство внутренних дел... работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми, которая действует из России с целью включения кубинских граждан, которые там проживают, и даже некоторых из Кубы, в состав военных сил, участвующих в военных операциях в Украине.

Куба не участвует в войне в Украине. (Куба) действует и будет действовать энергично против любого... кто участвует в любой форме торговли людьми с целью вербовки кубинских граждан в качестве наемников для использования оружия против любой страны.

Попытки такого рода были нейтрализованы, а против лиц, причастных к этой деятельности, были возбуждены уголовные дела".

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Темы: войнаРосcия
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