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Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 02:51
Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW
ФОТО Генштаба ВСУ

Украинские военные продвинулись в район Роботино, а также продвигаются вдоль линии российских укреплений в Вербовом.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным Института, украинские войска продолжают продвигаться на западе Запорожской области. На геолокационных видеозаписях, опубликованных 5 сентября, видно, что российские войска наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Роботино. Это указывает на то, что украинские силы продвинулись в этот район. Хотя ранее российские войска утверждали, что они его контролируют.

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Украинские силы также продвинулись на юг от Роботино и на северо-запад от Вербового.

Геолокационные данные, свидетельствующие о расположении сил на северо-западе от Вербового, позволяют предположить, что они продвигаются вдоль линии российских укреплений, которые пролегают вдоль этого населенного пункта.

Украинские военные источники также подтвердили, что украинские силы достигли успеха в направлении Роботино-Новопрокоповка к югу от Орехова, а также сообщили, что украинские силы проводят успешные наступательные операции к югу от Бахмута.

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Российские источники продолжают жаловаться на то, что российским войскам не хватает контрбатарейных средств и артиллерийских боеприпасов в условиях украинского контрнаступления.

Украинские контрнаступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей, скорее всего, достигли успеха. Они зажали части 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и не позволили им передислоцироваться на критические участки фронта в западной части Запорожской области.

Российский блогер 5 сентября опубликовал аудиозапись якобы от солдата российского 247-го полка, в которой солдат утверждает, что ему приходится забирать тела российских военнослужащих под Старомайорском, поскольку российское командование не контролирует процесс забора тел. Солдат утверждает, что его подразделение потеряло 49 человек за один день боев.

Ключевые выводы ISW за 5 сентября:

  • Украинские силы продолжают наступать на западе Запорожской области.
  • Российские источники продолжают жаловаться на то, что российские войска не имеют достаточных контрбатарейных возможностей и артиллерийских боеприпасов в условиях продолжающегося украинского контрнаступления, с которым Кремль и Министерство обороны (МО) России, как сообщается, пытаются бороться.
  • Украинские контрнаступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей, скорее всего, имеют успех в сдерживании подразделений 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) и предотвращении их передислокации на критические участки фронта в западной части Запорожской области.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу повторил шаблонную риторику, направленную на то, чтобы отбросить недавние достижения Украины и подчеркнуть начало нового учебного года в российских военных учебных заведениях во время встречи с российским военным руководством 5 сентября.
  • Президент России Владимир Путин провел исторические параллели между участием СССР во Второй мировой войне и нынешней войной в Украине, чтобы сформировать идеологические ожидания относительно продолжительности военных действий.
  • Армянское правительство, похоже, серьезно ставит под сомнение свои десятилетние отношения с Россией в сфере безопасности на фоне сообщений об армянской гуманитарной помощи Украине и растущего недовольства общественности гарантиями безопасности, предоставленными Россией.
  • Российские войска провели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области и продвинулись вперед на некоторых участках 5 сентября.
  • Украинские войска провели наступательные операции как минимум на двух участках фронта и 5 сентября продвинулись вперед под Бахмутом, в приграничной зоне на западе Донецкой и востоке Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.
  • Российские источники продолжают сообщать об усилиях России по набору добровольцев на фоне постоянных слухов о всеобщей мобилизации.
  • По сообщениям, 5 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) совершила покушение на убийство российского оккупационного чиновника в оккупированной Луганской области.

Темы: войнаконтрнаступлениеЗапорожская область
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