Враг атаковал Киев ракетами разного типа: все цели уничтожила ПВО

Ракетная атака на Киев в ночь на 6 сентября была комбинированной - враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55 и ракеты другого типа, вероятно баллистические.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко в Telegram

Дословно: "Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированная. Предварительно, из района Саратовской области, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно - баллистического.

Реклама:

Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений.

Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными силами после обобщения данных".