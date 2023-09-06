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Враг атаковал Киев ракетами разного типа: все цели уничтожила ПВО

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 06:47
Враг атаковал Киев ракетами разного типа: все цели уничтожила ПВО
ППО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Ракетная атака на Киев в ночь на 6 сентября была комбинированной - враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55 и ракеты другого типа, вероятно баллистические.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко в Telegram

Дословно: "Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированная. Предварительно, из района Саратовской области, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно - баллистического. 

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Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений. 

Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными силами после обобщения данных".

Темы: Киевракетный ударвоздушная тревога
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