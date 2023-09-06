ПВО уничтожила 23 из 33 вражеских целей – Воздушные силы

Ночью 6 сентября враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Из 33 зафиксированных ПВО уничтожила 23 цели.

Источник: Воздушные силы

Детали: Как сообщают воздушники, всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели:

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7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушные цели:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Кроме того, авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла до 10 групповых авиаударов по объектам и позициям оккупантов.