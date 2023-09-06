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Армения анонсировала совместные с США военные учения

Татьяна ЛозовенкоСреда, 6 сентября 2023, 09:24
Армения анонсировала совместные с США военные учения
фото с сайта freepik

В Армении в сентябре пройдут совместные с американцами военные учения.

Источник: пресс-служба Минобороны Армении

Дословно: "В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" состоятся совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)".

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Детали: Сообщается, что учения предусматривают "выполнение задач по стабилизации между конфликтующими сторонами во время миротворческой миссии". 

Дословно: "Целью учений является повышение уровня совместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке "Концепции оперативных возможностей" НАТО/ПВМ".

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Темы: АрменияСШАРосcия
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