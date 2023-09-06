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Британская разведка: школьников в РФ будут приучать к автомату Калашникова и пропаганде

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 09:37
Британская разведка: школьников в РФ будут приучать к автомату Калашникова и пропаганде
иллюстрация из ТГ Ministry of Defence

В учебную программу в российских школах добавили новые разделы, связанные с военной подготовкой, кремлевским видением истории и пропагандой о предыдущих годах войны и так называемой "спецоперации" против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на очередной обзор о войне разведки Министерства обороны Великобритании

Детали: Аналитики отметили, что в этом году российские школьники начали учебный год с обновленной программой, где есть больше элементов военной подготовки и много информации о "СВО". Президент РФ Владимир Путин лично проводил урок для 30 учеников в первый день семестра.

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Российский парламент утвердил измененную учебную программу еще в прошлом году.

Экзамен по истории теперь включает "воссоединение Крыма с Россией" и "специальную военную операцию" против Украины.

В предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" для старших классов включили раздел о базовой военной подготовке, где рассказывают об основах работы с автоматом Калашникова, ручными гранатами, беспилотниками и первой помощи в тактических условиях.

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"В гости к ученикам могут приглашать ветеранов, которые воевали в Украине", - добавляют аналитики.

Дословно: "Обновленная программа имеет три цели: навязать ученикам кремлевское обоснование "СВО", привить боевой дух и сократить сроки для их дальнейшей мобилизации и привлечения на поле боя. Включение раздела о беспилотниках указывает, что их роль на поле боя растет, и что россияне напрямую учатся из опыта использования этих систем".

Что предшествовало: Разведка Британии комментировала российские "выборы" в оккупированных частях Украины.

Темы: Росcияпропагандавойна
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