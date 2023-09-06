Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зима близко: Зеленский провел энергетическую Ставку

Валентина РоманенкоСреда, 6 сентября 2023, 10:51
Зима близко: Зеленский провел энергетическую Ставку
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, посвященную подготовке энергосистемы Украины к зиме.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Сообщается, что были заслушаны доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

Реклама:

Прямая речь: "Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист...

Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание".

Читайте также: Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая. К чему готовиться?

ВИДЕО ДНЯ

Готовы ли мобильные операторы к сложной зиме и что будет с национальным роумингом. Интервью с Минцифры

Темы: Зеленскийставкаэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на импорт зерна

Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами

Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

Суд ООН по геноциду: РФ не признает заявления Путина, зато говорит о "нацисте" Зеленском

Смерть Лагуты: жена заявляла об исчезновении, а через 3 дня нашли тело

Все новости...
Зеленский
Кандидатура Умерова на должность министра обороны появилась в последний момент
Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова
Зеленский о снабжении ВСУ: Все запросы воинов будут у генералов
Последние новости
20:59
Писториус объявил о новом пакете военной помощи Германии Украине на 400 млн евро
20:50
Путин заявил о завершении работы над "восстановлением экономики" и переходе к "развитию"
20:45
На Таврическом направлении резко возросли потери врага – Штупун
20:36
Крупнейший производитель бумаги в мире продал свою долю в российском подразделении
20:25
Правящая партия Грузии передала в КС представление об импичменте президента
20:11
СМИ: Президент Бразилии встретится с Зеленским в Нью-Йорке
20:10
"Секретный" импорт на $2 миллиарда: на таможне объяснили, что в него входит
20:05
Россияне обстреляли Херсон, ранен 66-летний мужчина
20:02
фотоВ Болгарии обезвредили мину, которую нашли среди обломков дрона на берегу Черного моря
19:40
Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на импорт зерна
Все новости...
Реклама: