Зима близко: Зеленский провел энергетическую Ставку

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, посвященную подготовке энергосистемы Украины к зиме.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Сообщается, что были заслушаны доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

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Прямая речь: "Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист...

Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание".

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