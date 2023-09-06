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Зима близко: Зеленский провел энергетическую Ставку

Валентина РоманенкоСреда, 6 сентября 2023, 10:51
Зима близко: Зеленский провел энергетическую Ставку
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, посвященную подготовке энергосистемы Украины к зиме.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Сообщается, что были заслушаны доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

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Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание".

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Темы: Зеленскийставкаэнергетика
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