Зима близко: Зеленский провел энергетическую Ставку
Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, посвященную подготовке энергосистемы Украины к зиме.
Источник: глава государства в соцсетях
Детали: Сообщается, что были заслушаны доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.
Прямая речь: "Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист...
Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание".
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