Суд ЕС отказал приближенному к Путину олигарху в отмене санкций
Суд Евросоюза отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции, объяснив, что тот задействован в секторах экономики, которые приносят доход стране-агрессору.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на суд ЕС
Дословно: "Хотя Дмитрий Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, которые составляют значительный источник доходов для правительства Российской Федерации".
Детали: Суд заявил, что своими решениями, вынесенными 6 сентября, он оставляет в силе решения Совета ЕС, принятые против Пумпянского и его жены, и оставляет их имена в списке ограничительных мер.
Вопреки утверждениям Пумпянского, Суд ЕС считает, что доказательства, предоставленные Советом Евросоюза, позволяют сделать вывод, что включение его в санкционный список является обоснованным.
"Суд также отмечает, что, вопреки утверждениям Дмитрия Пумпянского и его жены, включение их имен в списки не является неоправданным, произвольным и непропорциональным ограничением их фундаментальных прав, которые включают, среди прочего, право на уважение частной и семейной жизни, жилища и коммуникаций", – заявили в Суде.
Там также отметили, что компетентный орган государства-члена может разрешить лицам, внесенным в санкционный перечень, въезд на территорию Европейского Союза, в частности, по неотложным гуманитарным соображениям.
Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, что является поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром".
Он подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после вторжения РФ в Украину.
Великобритания заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из "ближайших к Путину" олигархов.
Что предшествовало:
- В июле Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск россиянина Сергея Науменко, который требовал отменить постановление британского правительства об аресте его суперъяхты Phi весной 2022 года в рамках санкционного режима.
- В прошлом году на аукционе впервые продали арестованную в Гибралтаре яхту Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского за 37,5 миллиона долларов.