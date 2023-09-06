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Премьер Дании прибыла с визитом в Киев и выступила в Раде

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 13:04
Премьер Дании прибыла с визитом в Киев и выступила в Раде
Метте Фредериксен в ВРУ, фото: скриншот с TV 2

Премьер Дании Метте Фредериксен в третий раз за время полномасштабной войны прибыла в Украину и выступила в Верховной Раде, о ее визите не было известно заранее.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на датские и украинские СМИ

Детали: В частности, датское TV2 сообщило, что Фредериксен прибыла в Киев и опубликовали фрагменты ее выступления в Верховной Раде.

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TV2 сообщает, что перед приездом в Киев Фредериксен посетила церковь в Буче, где сейчас размещена фотовыставка военных преступлений российских военных, совершенных во время оккупации.

Как известно, также в Киеве находится госсекретарь Энтони Блинкен. Неофициально сообщается, что его визит будет двухдневным.

Темы: ДанияВерховная РадаУкраинавойна
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