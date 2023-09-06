Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Дании прибыла с визитом в Киев и выступила в Раде

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 13:04
Премьер Дании прибыла с визитом в Киев и выступила в Раде
Метте Фредериксен в ВРУ, фото: скриншот с TV 2

Премьер Дании Метте Фредериксен в третий раз за время полномасштабной войны прибыла в Украину и выступила в Верховной Раде, о ее визите не было известно заранее.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на датские и украинские СМИ

Детали: В частности, датское TV2 сообщило, что Фредериксен прибыла в Киев и опубликовали фрагменты ее выступления в Верховной Раде.

Реклама:

TV2 сообщает, что перед приездом в Киев Фредериксен посетила церковь в Буче, где сейчас размещена фотовыставка военных преступлений российских военных, совершенных во время оккупации.

Как известно, также в Киеве находится госсекретарь Энтони Блинкен. Неофициально сообщается, что его визит будет двухдневным.

Темы: ДанияВерховная РадаУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Писториус объявил о новом пакете военной помощи Германии Украине на 400 млн евро

Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на импорт зерна

Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами

Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

Суд ООН по геноциду: РФ не признает заявления Путина, зато говорит о "нацисте" Зеленском

Все новости...
Дания
РФ возмутилась сокращением численности посольства в Дании
Дания планирует увеличить помощь Украине до более чем 200 млн евро
В Дании сократят штат российского посольства
Последние новости
23:02
Россия снова запустила "Шахеды" по Украине
22:47
Польша и Словакия пока не будут отменять ограничения на зерно Украины
22:43
Данилов предположил, что Кадырова могли отравить
22:29
Немецкое правительство еще не решило, предоставлять ли Украине ракеты Taurus – Минобороны ФРГ
22:14
ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России в октябре – Bloomberg
22:12
В Минэкономики опровергли информацию о том, что пять государств ЕС отвергли предложения Украины по зерну
21:53
Первые участки военного мемориального кладбища планируют заложить до конца года – Минветеранов
21:49
Офлайн-карты и улучшенный функционал: Apple выпустила новую операционную систему iOS 17
21:45
"Железный занавес" – в МИД России отреагировали на ограничение въезда российских авто в ЕС
21:35
"Доступные кредиты 5-7-9": сколько средств получили предприниматели с начала года
Все новости...
Реклама: