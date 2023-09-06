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Зеленский вручил погоны генералов военным и правоохранителям

Валентина РоманенкоСреда, 6 сентября 2023, 15:21
Зеленский вручил погоны генералов военным и правоохранителям
фото ОП

Президент Владимир Зеленский присвоил высшие воинские и специальные звания и вручил погоны военнослужащим сил обороны и правоохранительных органов Украины.

Источник: Офис президента

Детали: Глава государства рассказал о своих недавних поездках в расположение 13 боевых бригад, которые защищают Украину от захватчиков на Донецком и Запорожском направлениях. Как отметил Зеленский, ему "было важно услышать непосредственно от воинов об их потребностях, чтобы потом акцентировать на этих направлениях во время встреч с партнерами и в производстве отечественного оружия".

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Раздавая погоны, президент подчеркнул: присвоение высокого звания накладывает обязанность всегда, при любых условиях, обстоятельствах, настроениях и ситуациях, вести людей к главной цели - к победе Украины.

Прямая речь: "Всегда именно так, чтобы воины - все эти ребята разного возраста и разных поколений - вас уважали, понимали вас, а вы - их. И очень важно, чтобы каждый считал за честь сражаться ради Украины рядом с вами.

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Вы - люди, которые не отводят своих глаз, встречаясь взглядом с войной. Берегите, пожалуйста, жизнь наших воинов, всех солдат, матросов, сержантов. Заботьтесь о государстве, заботьтесь о наших воинах. Я вам всем желаю только одного - победы!".

Детали: Глава государства в частности присвоил звание генерал-майора и вручил соответствующие погоны начальнику Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины - начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Владимиру Гуцолу, начальнику Военной академии (г. Одесса) Дмитрию Делятицкому, командующему войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ Дмитрию Красильникову, командующему Сил специальных операций ВСУ Виктору Хоренко.

 
Зеленский вручает генеральские погоны командующему ССО Виктору Хоренко
фото оп

Президент также присвоил звание бригадного генерала и вручил погоны начальнику Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ Сергею Баранову, начальнику Тыла командования сил логистики Вооруженных сил Украины Сергею Булавко, начальнику командно-штабного института применения войск (сил) Национального университета обороны Украины Юрию Миколенко, начальнику штаба - заместителю командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Сергею Сирченко, начальнику штаба - заместителю командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Игорю Скибюку, начальнику Центрального управления наземными системами вооружения Командования Сил логистики ВСУ Андрею Слюсарю, начальнику Центрального управления обеспечения средствами поражения вооружения командования Сил логистики ВСУ Сергею Царию и другим.

Присутствующие также почтили минутой молчания память всех героев, погибших в борьбе за Украину.

 
фото оп

Темы: Зеленский
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