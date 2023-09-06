РФ ударила по рынку в Костантиновке: 16 погибших и 34 раненых
Российские военные нанесли удар по городу Костантиновка Донецкой области, известно о 16 погибших и 34 раненых.
Источник: Радио свобода, анонимные Telegram-каналы, Укринформ со ссылкой на Донецкую ОВА, президент Владимир Зеленский в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Telegram, Донецкая облпрокуратура
Детали: Анонимные Telegram-каналы сообщают, что враг нанес удар по рынку в центре города.
Укринформ со ссылкой на Донецкую ОВА сообщает о 16 погибших и 5 раненых.
Зеленский опубликовал видео удара россиян по городу, а также подтвердил, что враг атаковал рынок и убил 16 человек. Он отметил, что это был артудар.
Прямая речь: "Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это означает закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости подлости. Полномасштабная бесчеловечность. В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно быстрее надо победить это российское зло".
Зеленський опублікував відео удару росіян по Констянтинівці pic.twitter.com/POq4IgupJn— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2023
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що 28 людей дістали поранення та 16 загинули. Серед потерпілих – рятувальник. Він додав, що ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.
Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів
Глава МВС публікує відео з місця російського удару по Констянтинівці pic.twitter.com/hKklaz42OI— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2023
Обновлено: Прокуратура сообщает о 31 травмированном и 16 погибших. Враг нанес удар около 14:00.
Дословно прокуратура: "В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, гражданам оказывается неотложная медицинская помощь.
По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди".
Обновлено: Пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире телемарафона сообщила, что по состоянию на 17:30 известно о 16 погибших и 34 раненых. По ее словам, основные последствия российского удара уже "более-менее ликвидированы".
Игнатченко добавила, что поиски людей под завалами уже не ведутся.
Справка: Россияне нанесли удар по городу и убили людей на годовщину освобождения Константиновки от нацистов, которая отмечается 6 сентября.