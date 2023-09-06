РФ ударила по рынку в Костантиновке: 16 погибших и 34 раненых

Российские военные нанесли удар по городу Костантиновка Донецкой области, известно о 16 погибших и 34 раненых.

Источник: Радио свобода, анонимные Telegram-каналы, Укринформ со ссылкой на Донецкую ОВА, президент Владимир Зеленский в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Telegram, Донецкая облпрокуратура

Детали: Анонимные Telegram-каналы сообщают, что враг нанес удар по рынку в центре города.

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Укринформ со ссылкой на Донецкую ОВА сообщает о 16 погибших и 5 раненых.

Зеленский опубликовал видео удара россиян по городу, а также подтвердил, что враг атаковал рынок и убил 16 человек. Он отметил, что это был артудар.

Прямая речь: "Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это означает закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости подлости. Полномасштабная бесчеловечность. В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно быстрее надо победить это российское зло".

ВИДЕО ДНЯ

Зеленський опублікував відео удару росіян по Констянтинівці pic.twitter.com/POq4IgupJn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2023

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що 28 людей дістали поранення та 16 загинули. Серед потерпілих – рятувальник. Він додав, що ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.

фото Клименка

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів

Глава МВС публікує відео з місця російського удару по Констянтинівці pic.twitter.com/hKklaz42OI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2023

Обновлено: Прокуратура сообщает о 31 травмированном и 16 погибших. Враг нанес удар около 14:00.

Дословно прокуратура: "В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, гражданам оказывается неотложная медицинская помощь.

По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди".

Обновлено: Пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире телемарафона сообщила, что по состоянию на 17:30 известно о 16 погибших и 34 раненых. По ее словам, основные последствия российского удара уже "более-менее ликвидированы".

Игнатченко добавила, что поиски людей под завалами уже не ведутся.

Справка: Россияне нанесли удар по городу и убили людей на годовщину освобождения Константиновки от нацистов, которая отмечается 6 сентября.