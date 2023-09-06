Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Румынии признали, что нашли обломки якобы дрона после атаки "Шахедов" из РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 15:15
В Румынии признали, что нашли обломки якобы дрона после атаки Шахедов из РФ
Фото взрыва на территории Румынии, источник: спикер МИД Украины олег николенко

На территории Румынии, возле реки Дунай, были найдены обломки, которые, похоже, принадлежали беспилотнику.

Источник: Antena 3 CNN со ссылкой на слова министра обороны Анджела Тылвара, пишет "Европейская правда"

Детали: Тылвар подтвердил в эксклюзивном комментарии журналистам, что специалисты нашли обломки, похожие на остатки российского дрона, возле села Плауру на территории жудеца Тулча – напротив украинского Измаила. Населенные пункты разделяет только русло Дуная.

Реклама:
 
Место находки на карте

Как известно, сначала Бухарест категорически отрицал падение российских "Шахедов", которыми атаковали украинские порты на Дунае, на территории Румынии.

"Мы обследовали очень большую территорию, включая ту, о которой говорили публично, и могу подтвердить, что в этом районе нашли фрагменты, которые могут быть обломками дрона", – сказал Анджел Тылвар. По его словам, найденные фрагменты не представляют угрозы.

"Мы видим, что за достаточно короткое время произошла серия российских атак против украинской портовой инфраструктуры и складов, и, думаю, нам важно усилить меры бдительности. У нас будет больше пунктов наблюдения, больше патрулей", – добавил министр, отметив, что едет общаться с властями городков, ближайших к границе с Украиной.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Темы: РумыниябеспилотникиШахедвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Румыния
Румыния усилит защиту неба после падения обломков дрона на территории страны
Президент Румынии: Ни один беспилотник не достиг страны
Глава МИД Румынии о падении Shahed: Наша территория не пострадала, но риск инцидентов есть
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: