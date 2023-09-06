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В Румынии признали, что нашли обломки якобы дрона после атаки "Шахедов" из РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 15:15
В Румынии признали, что нашли обломки якобы дрона после атаки Шахедов из РФ
Фото взрыва на территории Румынии, источник: спикер МИД Украины олег николенко

На территории Румынии, возле реки Дунай, были найдены обломки, которые, похоже, принадлежали беспилотнику.

Источник: Antena 3 CNN со ссылкой на слова министра обороны Анджела Тылвара, пишет "Европейская правда"

Детали: Тылвар подтвердил в эксклюзивном комментарии журналистам, что специалисты нашли обломки, похожие на остатки российского дрона, возле села Плауру на территории жудеца Тулча – напротив украинского Измаила. Населенные пункты разделяет только русло Дуная.

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Место находки на карте

Как известно, сначала Бухарест категорически отрицал падение российских "Шахедов", которыми атаковали украинские порты на Дунае, на территории Румынии.

"Мы обследовали очень большую территорию, включая ту, о которой говорили публично, и могу подтвердить, что в этом районе нашли фрагменты, которые могут быть обломками дрона", – сказал Анджел Тылвар. По его словам, найденные фрагменты не представляют угрозы.

"Мы видим, что за достаточно короткое время произошла серия российских атак против украинской портовой инфраструктуры и складов, и, думаю, нам важно усилить меры бдительности. У нас будет больше пунктов наблюдения, больше патрулей", – добавил министр, отметив, что едет общаться с властями городков, ближайших к границе с Украиной.

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Темы: РумыниябеспилотникиШахедвойна
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