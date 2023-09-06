Возвращение е-декларирования: часть "слуг народа" вытащила карточки и не голосовала

Фракция "Слуга народа" дала лишь 50% голосов за открытость электронного декларирования уже сейчас, 55 ее нардепов просто не голосовали, а еще 37 "слуг народа" во главе с главой фракции Давидом Арахамией вообще вытащили карточки из системы "Рада".

Источник: движение "Честно"

Детали: 5 сентября народные депутаты провалили ключевые поправки к законопроекту о восстановлении декларирования – декларирование руководства Офиса президента, заместителей, советников и уполномоченных президента, а также поправку о восстановлении публичной работы реестра деклараций.

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Таким образом, реестр Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) остается закрытым еще на год.

Общественность требует от президента Владимира Зеленского ветировать законопроект.

Законопроект №9534 о восстановлении декларирования в условиях военного положения, который был одним из ключевых требований международных партнеров, Верховная Рада уже в выхолощенном виде приняла в целом 329 голосами "за".

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44 народных депутата (11% от общего состава парламента) "испарились" и не поддержали евроинтеграционный законопроект №9534 во втором чтении.

Почти 40% представителей монобольшинства во главе с Арахамией якобы "отсутствовали" или "не голосовали" при подтверждении поправки об открытии реестра деклараций. В то же время эти нардепы голосовали "за" рассмотрение других вопросов повестки дня на заседании парламента 5 сентября или же их карточка находилась в слоте.

Наибольший процент нардепов, которые "испарились" во время голосования за восстановление декларирования в целом, в группе "Восстановление Украины" (41%), фракции "Батькивщина" (27%) и группе "За будущее" (24%).

Аналитика по голосованию за законопроект о возобновлении электронного декларирования Движение Честно

Движение "Честно" отмечает, что общество требовало не просто восстановить подачу деклараций, а сделать их публичными, чтобы каждый гражданин мог на сайте НАПК видеть информацию о благосостоянии нардепов. Это должна была бы обеспечить правка главы Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной ("Слуга народа") под номером №371.

Эта правка не прошла во время заседания комитета 4 сентября, но ее поставили на подтверждение в сессионном зале 5 сентября.

Нардепы, в частности представители "Слуги народа", устроили в Facebook флешмоб в поддержку этой правки перед голосованием, но в итоге руководство фракции монобольшинства объявило свободное голосование: каждый мог сам определяться, как он голосует.

Властная фракция "Слуга народа" дала за 371-ю правку только 50% голосов. Для прохождения правки не хватило поддержки 27 нардепов.

37 нардепов "Слуги народа" (16%) во главе с главой фракции Давидом Арахамией просто вытащили карточки и якобы "отсутствовали" во время голосования за ключевую правку.

Еще 55 "слуг народа" (23%) имели карточку в слоте, но "не голосовали", хотя при рассмотрении других вопросов повестки дня голосовали.

Двое нардепов голосовали "против" открытия реестра деклараций – Дмитрий Микиша и Николай Тищенко, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа" и сняли с должности заместителя председателя фракции.

В целом за открытие реестра деклараций не голосовало значительное количество нардепов из разных фракций и групп, которые неоднократно фигурировали в антикоррупционных расследованиях, в частности Ярослав Дубневич, Вадим Столар, Дмитрий Исаенко, Александр Дубинский, Александр Юрченко, Юрий Камельчук, Маргарита Шол, Сергей Кузьминых, Михаил Волынец и др.

Депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в комментарии Движению "Честно" заверила, что во время голосования физически отсутствовала в сессионном зале.

Аналитика по голосованию за законопроект о возобновлении электронного декларирования Движение Честно

Действующая редакция законопроекта предусматривает подачу декларации в НАПК, но обнародовать ее смогут только тогда, когда этого пожелает сам нардеп.

Давид Арахамия после голосования объяснил в Telegram, что "парламент проголосовал за восстановление декларирования в формате, проходном для зачисления нашими международными партнерами", но гражданское общество недовольно тем, что реестр декларантов пока будет доступен только для проверок НАБУ и НАПК.

По словам Арахамии, "норма закрытости реестра возникла по просьбе декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях, родственники которых могут быть в опасности".

Он подчеркнул: через год автоматически весь реестр будет открытым, как и раньше; а каждый декларант сможет и до того добровольно открыть свою декларацию для всех людей.

"Мы с руководством парламента будем первые подавать такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными", – пообещал Арахамия и добавил, что сам уже подал декларации и будет просить НАПК открыть их.

Аналитика по голосованию за законопроект о возобновлении электронного декларирования Движение Честно

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