Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возвращение е-декларирования: часть "слуг народа" вытащила карточки и не голосовала

Елена РощинаСреда, 6 сентября 2023, 16:22
Возвращение е-декларирования: часть слуг народа вытащила карточки и не голосовала
Давид Арахмия, фото Дмитрия Ларина, УП

Фракция "Слуга народа" дала лишь 50% голосов за открытость электронного декларирования уже сейчас, 55 ее нардепов просто не голосовали, а еще 37 "слуг народа" во главе с главой фракции Давидом Арахамией вообще вытащили карточки из системы "Рада".

Источник: движение "Честно"

Детали: 5 сентября народные депутаты провалили ключевые поправки к законопроекту о восстановлении декларирования – декларирование руководства Офиса президента, заместителей, советников и уполномоченных президента, а также поправку о восстановлении публичной работы реестра деклараций. 

Реклама:

Таким образом, реестр Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) остается закрытым еще на год.

Общественность требует от президента Владимира Зеленского ветировать законопроект.

Законопроект №9534 о восстановлении декларирования в условиях военного положения, который был одним из ключевых требований международных партнеров, Верховная Рада уже в выхолощенном виде приняла в целом 329 голосами "за".

ВИДЕО ДНЯ

44 народных депутата (11% от общего состава парламента) "испарились" и не поддержали евроинтеграционный законопроект №9534 во втором чтении. 

Почти 40% представителей монобольшинства во главе с Арахамией якобы "отсутствовали" или "не голосовали" при подтверждении поправки об открытии реестра деклараций. В то же время эти нардепы голосовали "за" рассмотрение других вопросов повестки дня на заседании парламента 5 сентября или же их карточка находилась в слоте.

Наибольший процент нардепов, которые "испарились" во время голосования за восстановление декларирования в целом, в группе "Восстановление Украины" (41%), фракции "Батькивщина" (27%) и группе "За будущее" (24%).

 
Аналитика по голосованию за законопроект о возобновлении электронного декларирования
Движение Честно

Движение "Честно" отмечает, что общество требовало не просто восстановить подачу деклараций, а сделать их публичными, чтобы каждый гражданин мог на сайте НАПК видеть информацию о благосостоянии нардепов. Это должна была бы обеспечить правка главы Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной ("Слуга народа") под номером №371. 

Эта правка не прошла во время заседания комитета 4 сентября, но ее поставили на подтверждение в сессионном зале 5 сентября. 

Нардепы, в частности представители "Слуги народа", устроили в Facebook флешмоб в поддержку этой правки перед голосованием, но в итоге руководство фракции монобольшинства объявило свободное голосование: каждый мог сам определяться, как он голосует.

Властная фракция "Слуга народа" дала за 371-ю правку только 50% голосов. Для прохождения правки не хватило поддержки 27 нардепов.

37 нардепов "Слуги народа" (16%) во главе с главой фракции Давидом Арахамией просто вытащили карточки и якобы "отсутствовали" во время голосования за ключевую правку.

Еще 55 "слуг народа" (23%) имели карточку в слоте, но "не голосовали", хотя при рассмотрении других вопросов повестки дня голосовали. 

Двое нардепов голосовали "против" открытия реестра деклараций – Дмитрий Микиша и Николай Тищенко, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа" и сняли с должности заместителя председателя фракции. 

В целом за открытие реестра деклараций не голосовало значительное количество нардепов из разных фракций и групп, которые неоднократно фигурировали в антикоррупционных расследованиях, в частности Ярослав Дубневич, Вадим Столар, Дмитрий Исаенко, Александр Дубинский, Александр Юрченко, Юрий Камельчук, Маргарита Шол, Сергей Кузьминых, Михаил Волынец и др. 

Депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в комментарии Движению "Честно" заверила, что во время голосования физически отсутствовала в сессионном зале.

 
Аналитика по голосованию за законопроект о возобновлении электронного декларирования
Движение Честно

Действующая редакция законопроекта предусматривает подачу декларации в НАПК, но обнародовать ее смогут только тогда, когда этого пожелает сам нардеп. 

Давид Арахамия после голосования объяснил в Telegram, что "парламент проголосовал за восстановление декларирования в формате, проходном для зачисления нашими международными партнерами", но гражданское общество недовольно тем, что реестр декларантов пока будет доступен только для проверок НАБУ и НАПК.

По словам Арахамии, "норма закрытости реестра возникла по просьбе декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях, родственники которых могут быть в опасности".

Он подчеркнул: через год автоматически весь реестр будет открытым, как и раньше; а каждый декларант сможет и до того добровольно открыть свою декларацию для всех людей.

"Мы с руководством парламента будем первые подавать такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными", – пообещал Арахамия и добавил, что сам уже подал декларации и будет просить НАПК открыть их.

 
Аналитика по голосованию за законопроект о возобновлении электронного декларирования
Движение Честно

Читайте также: Нардепы хотят оставить "военные состояния" чиновников в секрете и отмазывают себя от криминала

Темы: декларацииСлуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН

Писториус объявил о новом пакете военной помощи Германии Украине на 400 млн евро

Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на импорт зерна

Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами

Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

Все новости...
декларации
Будут консультации: Зеленский еще не решил, ветировать ли закон о декларировании
Арахамия обещает, что его, руководства Рады и многих коллег декларации будут открытыми
Рада вернула обязательное декларирование для чиновников, но реестр откроют через год
Последние новости
02:14
В Краматорске, Славянске, Одессе и Херсоне были слышны взрывы
01:53
В России назревает мятеж – Данилов
01:22
Зеленский посетил тяжелораненых украинских военных в больнице Нью-Йорка
00:59
США арестовали россиянина, который скупал микроэлектронику двойного назначения
00:30
ОбновленоВоздушные силы объявили об угрозе баллистики, ракет и беспилотников в нескольких областях
00:13
Елена Зеленская в США встретится с семьей Клинтонов
23:54
Путин забрал российские активы норвежского медиахолдинга Amedia
23:45
В июле банки выдали ипотечных кредитов на 880 миллионов – опрос НБУ
23:21
Россияне ударили ракетами по центру Харькова – Терехов
23:03
Зеленский прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН
Все новости...
Реклама: