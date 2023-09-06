Жители румынского приграничья опубликовали кадры взрывов во время атаки на Украину

Жители приграничного села Килия-Векэ в Румынии стали очевидцами взрывов во время атаки РФ по Украине в ночь на 6 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на G4Media

Детали: Ночные атаки продолжались три часа и были направлены на Измаильский район Одесской области, где погиб один человек.

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В нескольких украинских населенных пунктах зафиксировали разрушения и пожары.

Тем временем жители румынского села публиковали видео со взрывами на территории Украины.

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Ранее в Румынии подтвердили, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника. Украина сообщала о том, что российские "Шахеды" упали на территории Румынии, еще 4 сентября.

До этого румынская сторона категорически отрицала вероятность того, что на их территории могли упасть дроны, которыми РФ атаковала юг Украины.