Жители румынского приграничья опубликовали кадры взрывов во время атаки на Украину
Жители приграничного села Килия-Векэ в Румынии стали очевидцами взрывов во время атаки РФ по Украине в ночь на 6 сентября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на G4Media
Детали: Ночные атаки продолжались три часа и были направлены на Измаильский район Одесской области, где погиб один человек.
В нескольких украинских населенных пунктах зафиксировали разрушения и пожары.
Тем временем жители румынского села публиковали видео со взрывами на территории Украины.
Ранее в Румынии подтвердили, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника. Украина сообщала о том, что российские "Шахеды" упали на территории Румынии, еще 4 сентября.
До этого румынская сторона категорически отрицала вероятность того, что на их территории могли упасть дроны, которыми РФ атаковала юг Украины.