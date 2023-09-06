В Константиновке завершили спасательную операцию: 17 человек погибли
В Константиновке Донецкой области завершили поисково-спасательную операцию, 17 человек погибли, 32 получили ранения.
Источник: министр внутренних дел Игорь Климено в Telegram
Прямая речь: "Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российского обстрела 17 человек погибли и 32 получили ранения".
Детали: Днем 6 сентября российские войска ударили по Центральному рынку города.
Владимир Зеленский опубликовал видео удара и отметил, что оккупанты ударили артиллерией.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров. Повреждено около 30 торговых павильонов.
Справка: Россияне нанесли удар по городу и убили людей на годовщину освобождения Константиновки от нацистов, которая отмечается 6 сентября.