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В Константиновке завершили спасательную операцию: 17 человек погибли

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 18:45
В Константиновке завершили спасательную операцию: 17 человек погибли
Российская армия ударила по Константиновке. Фото - Национальная полиция Украины

В Константиновке Донецкой области завершили поисково-спасательную операцию, 17 человек погибли, 32 получили ранения.

Источник: министр внутренних дел Игорь Климено в Telegram

Прямая речь: "Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российского обстрела 17 человек погибли и 32 получили ранения".

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фото - дснс

Детали: Днем 6 сентября российские войска ударили по Центральному рынку города.

Владимир Зеленский опубликовал видео удара и отметил, что оккупанты ударили артиллерией.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров. Повреждено около 30 торговых павильонов.

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Справка: Россияне нанесли удар по городу и убили людей на годовщину освобождения Константиновки от нацистов, которая отмечается 6 сентября.

Темы: Донецкая областьракетный ударжертвы
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