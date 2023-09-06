США объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном и еще много чего

Правительство Соединенных Штатов объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в частности, боеприпасов с обедненным ураном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона

Детали: По данным ведомства, пакет, стоимость которого оценивается в 175 миллионов долларов, будет содержать:

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120-мм танковые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams;

оборудование для систем противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

81-мм минометные системы и боеприпасы;

тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW, а также противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;

тактические аэронавигационные системы, а также системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;

боеприпасы для разрушения препятствий, запчасти и другое полевое оборудование.

Это уже 46-й пакет помощи, которую администрация Джо Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

Напомним:

Ранее сообщалось, что будущий пакет помощи, в который войдут бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов.

В июне СМИ сообщили, что администрация президента Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.