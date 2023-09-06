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США объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном и еще много чего

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 20:50
США объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном и еще много чего
фото: US DoD

Правительство Соединенных Штатов объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в частности, боеприпасов с обедненным ураном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона

Детали: По данным ведомства, пакет, стоимость которого оценивается в 175 миллионов долларов, будет содержать:

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  • 120-мм танковые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams;
  • оборудование для систем противовоздушной обороны;
  • дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • 81-мм минометные системы и боеприпасы;
  • тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW, а также противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • тактические аэронавигационные системы, а также системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;
  • боеприпасы для разрушения препятствий, запчасти и другое полевое оборудование.

Это уже 46-й пакет помощи, которую администрация Джо Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

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Темы: СШАУкраинаоружие
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