США объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном и еще много чего
Среда, 6 сентября 2023, 20:50
Правительство Соединенных Штатов объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в частности, боеприпасов с обедненным ураном.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона
Детали: По данным ведомства, пакет, стоимость которого оценивается в 175 миллионов долларов, будет содержать:
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- 120-мм танковые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams;
- оборудование для систем противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- 81-мм минометные системы и боеприпасы;
- тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW, а также противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- тактические аэронавигационные системы, а также системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;
- боеприпасы для разрушения препятствий, запчасти и другое полевое оборудование.
Это уже 46-й пакет помощи, которую администрация Джо Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что будущий пакет помощи, в который войдут бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов.
- В июне СМИ сообщили, что администрация президента Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.
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