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США выделят на помощь Украине более $1 миллиарда − Блинкен

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 22:31
США выделят на помощь Украине более $1 миллиарда − Блинкен
Энтони Блинкен. Скриншот из видео МИДа

Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 6 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Блинкена: "Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более 1 миллиарда долларов в рамках этих совместных усилий".

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Детали: Он уточнил, что сюда входит 665,5 миллиона долларов на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

Всего, по словам Блинкена, с начала российской агрессии США выделили более 43 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.

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Темы: СШАпомощь Украиневойна
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