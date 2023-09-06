Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США выделят на помощь Украине более $1 миллиарда − Блинкен

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 22:31
США выделят на помощь Украине более $1 миллиарда − Блинкен
Энтони Блинкен. Скриншот из видео МИДа

Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 6 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Блинкена: "Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более 1 миллиарда долларов в рамках этих совместных усилий".

Реклама:

Детали: Он уточнил, что сюда входит 665,5 миллиона долларов на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

Всего, по словам Блинкена, с начала российской агрессии США выделили более 43 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СШАпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
США
Пентагон уверен в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном
США объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном и еще много чего
США объявят о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном уже в среду − СМИ
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: