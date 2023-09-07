Епископы УГКЦ встретились с Папой Римским и объяснили, чем он оскорбил украинцев

Украинские Греко-Католические епископы встретились с Папой Франциском и заявили ему, что восхваление имперского прошлого России "причинило боль украинскому народу".

Источники: УГКЦ, AP, Reuters

Детали: Утром 6 сентября в Ватикане состоялась частная аудиенция епископов синода Украинской Греко-Католической церкви с Франциском.

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Сообщается, что в откровенном разговоре иерархи УГКЦ "выразили боль, страдания и некоторые разочарования украинского народа".

По инициативе Франциска встреча состоялась на час ранее, "чтобы иметь возможность дольше пообщаться с украинскими епископами".

По словам главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, "эта встреча была временем взаимного слушания и возможностью для откровенного и искреннего диалога".

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Блаженнейший Святослав подчеркнул, что в разговоре с Папой епископы выразили все, что верные в Украине и во всем мире поручили ему донести.

В частности, епископы рассказали, что определенные высказывания и жесты "Святого Престола и Вашего Святейшества являются болезненными и тяжело воспринимаются украинским народом, который в эти минуты истекает кровью в борьбе за свое достоинство и независимость".

Недоразумения, которые возникали между Украиной и Ватиканом с начала полномасштабной войны, объяснили епископы, российская пропаганда использует для оправдания и поддержки идеологии "русского мира", поэтому украинские верующие чувствительны к словам Папы.

Признавая несоответствие собственных слов и сравнений, обращенных к российской молодежи, Папа объяснил: "Возвращаясь из Монголии, во время разговора с журналистами я сказал, что настоящая боль есть, когда культурное наследие какого-то народа проходит "дистилляцию" и подвергается манипуляциям со стороны определенной государственной власти, в результате чего превращается в идеологию, которая уничтожает и убивает. Великой трагедией является то, когда такая идеология врывается в Церковь и подменяет собой Евангелие Христово".

Он тоже признал, что "отдельной болью украинского народа есть тот факт, что вы сомневаетесь, с кем Папа. Я хочу заверить вас в моей солидарности с вами и постоянной молитвенной близости. Я являюсь с украинским народом".

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