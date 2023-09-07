Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Епископы УГКЦ встретились с Папой Римским и объяснили, чем он оскорбил украинцев

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 01:35
Епископы УГКЦ встретились с Папой Римским и объяснили, чем он оскорбил украинцев
Встреча Блаженнейшего Святослава с Папой Франциском, Фото ugcc.ua

Украинские Греко-Католические епископы встретились с Папой Франциском и заявили ему, что восхваление имперского прошлого России "причинило боль украинскому народу".

Источники: УГКЦ, AP, Reuters

Детали: Утром 6 сентября в Ватикане состоялась частная аудиенция епископов синода Украинской Греко-Католической церкви с Франциском.

Реклама:

Сообщается, что в откровенном разговоре иерархи УГКЦ "выразили боль, страдания и некоторые разочарования украинского народа".

По инициативе Франциска встреча состоялась на час ранее, "чтобы иметь возможность дольше пообщаться с украинскими епископами".

По словам главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, "эта встреча была временем взаимного слушания и возможностью для откровенного и искреннего диалога".

ВИДЕО ДНЯ

Блаженнейший Святослав подчеркнул, что в разговоре с Папой епископы выразили все, что верные в Украине и во всем мире поручили ему донести.

В частности, епископы рассказали, что определенные высказывания и жесты "Святого Престола и Вашего Святейшества являются болезненными и тяжело воспринимаются украинским народом, который в эти минуты истекает кровью в борьбе за свое достоинство и независимость".

Недоразумения, которые возникали между Украиной и Ватиканом с начала полномасштабной войны, объяснили епископы, российская пропаганда использует для оправдания и поддержки идеологии "русского мира", поэтому украинские верующие чувствительны к словам Папы.

Признавая несоответствие собственных слов и сравнений, обращенных к российской молодежи, Папа объяснил: "Возвращаясь из Монголии, во время разговора с журналистами я сказал, что настоящая боль есть, когда культурное наследие какого-то народа проходит "дистилляцию" и подвергается манипуляциям со стороны определенной государственной власти, в результате чего превращается в идеологию, которая уничтожает и убивает. Великой трагедией является то, когда такая идеология врывается в Церковь и подменяет собой Евангелие Христово".

Он тоже признал, что "отдельной болью украинского народа есть тот факт, что вы сомневаетесь, с кем Папа. Я хочу заверить вас в моей солидарности с вами и постоянной молитвенной близости. Я являюсь с украинским народом".

Что предшествовало: 

  • 25 августа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.
  • В своей речи понтифик сказал следующее: "Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".
  • На слова Папы отреагировали в украинском МИД, заявив, что Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.
  • Ранее в июле Папа Франциск призвал Россию восстановить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям – властям Российской Федерации".

Темы: Папа Римскийцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Папа Римский
Папа признал неуместность российских императоров в своей речи
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
Глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы относительно его заявления
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: